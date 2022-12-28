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14:17, 28 декабря 2022Наука и техника

Создан выявляющий болезнь Альцгеймера по новому биомаркеру анализ крови

Brain: представлена тест-система для выявления болезни Альцгеймера по новому биомаркеру

Фото: Shutterstock

Команда специалистов, возглавляемая Медицинской школой Университета Питтсбурга, создала анализ крови, который способен диагностировать болезнь Альцгеймера по новому биомаркеру. Результаты работы описаны в журнале Brain.

Представленная система, направленная на выявление в крови нейрофибриллярных клубков, превосходит существующие тесты крови для выявления нейродегенеративного заболевания. Он специфичен именно для болезни Альцгеймера и хорошо взаимодействует с другими биомаркерами заболевания в спинномозговой жидкости (ликворе).

В настоящее время для определения болезни Альцгеймера врачи ориентируются на три фактора недуга: наличие амилоидных бляшек, нейрофибриллярных клубков и непосредственно процесс нейродегенерации в головном мозге, который устанавливается либо с помощью визуализации, либо путем анализа ликвора.

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Первый и последний вариант достаточно ограничены из-за высокой стоимости и других трудностей на практике. Поэтому выявление новых надежных биомаркеров в анализах крови является самым перспективным направлением, поскольку этот способ минимально инвазивен и требует меньшего количества ресурсов.

Уже существующие методы диагностики по крови позволяют точно определять отклонения в бета-амилоидах плазмы и фосфорилированной форме тау-белка. Однако проблематичным остается обнаружение специфичных для мозга веществ, которые не связываются с другими веществами, вырабатываемыми в других частях тела. Например, уровни нейрофиламента — белка-биомаркера повреждения нервных клеток, также повышаются в крови при болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и других видах деменции.

Новый способ избирательно выявляет только те тау-клубки, которые появляются в мозге при болезни Альцгеймера. Для этого ученые разработали специальное антитело, которое связывается с нейрофибриллярных клубками.

Анализ был проверен на более чем 600 пациентах из пяти независимых выборок, в том числе у больных, у которых диагноз был подтвержден после смерти, а также у пациентов с нарушениями памяти, свидетельствующими о ранней стадии болезни. В будущем результаты планируется подтвердить на крупномасштабных клинических исследованиях.

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Елена Апазиди
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