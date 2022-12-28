В Белоруссии предрекли Украине сложности в восстановлении связей

В МИД Белоруссии заявили, что разорванные Украиной связи будет сложно восстановить

Восстанавливать связи, которые Украина разорвала с Белоруссией в одностороннем порядке, будет сложно. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Игорь Назарук, передает «СБ. Беларусь сегодня».

«Легко оборвать связи, очень сложно их потом налаживать. Время покажет. Белорусская сторона, (...) президент всегда показывали мудрость, спокойствие и выдержку в самых критичных и сложных ситуациях. И эта ситуация станет еще одним подтверждением, той лакмусовой бумажкой, которая будет свидетельствовать о нашей правоте», — прокомментировал он выход Киева из ряда соглашений с Минском. Назарук отметил, что это не было инициативой Белоруссии.

Ранее Украина прекратила действие соглашения о воздушном сообщении с белорусской стороной. Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук также рассказал о выходе Киева из соглашений с Минском о дополнительных мерах доверия и безопасности, проведении совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области вооружения и военной техники.

29 ноября Украина перестала участвовать в соглашении от 2009 года с белорусским правительством о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях.