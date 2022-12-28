Анфиса Чехова раскрыла секрет своей стройной фигуры

Телеведущая Чехова призналась, что ради фигуры заменила сладости стевией и сиропом агавы

Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что ради похудения заменила сладости стевией и сиропом агавы. Секрет своей стройной фигуры она раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

Чехова отметила, что секрет ее стройности — это совокупность четырех факторов: питания, физических нагрузок, здоровья и психологического состояния. По ее словам, перед подбором программы питания и тренировок необходимо проверить гормональный фон, работу системы пищеварения и сердца, а также исключить заражение паразитами.

Не последнюю роль играют психологические проблемы. Склонность к перееданию и набору веса часто являются спутниками депрессии. Особенно в зависимость заесть стресс чем-то вкусным попадают те, у кого нет интересов и времени на уход за собой, а все силы отнимает тяжелая работа Анфиса Чехова телеведущая, блогер

Телеведущая советует руководствоваться не комплексами и непринятием своей внешности, а любовью к себе и воспринимать процесс похудения не как наказание, а как проявление заботы о своем теле. «Я поняла, что правильное питание — это не жертва во имя стройной фигуры, а потребность организма. Поэтому соблюдаю баланс в еде с удовольствием. Например, я полностью отказалась от сахара: не ем торты и пирожные даже на дне рождения сына. Но не скажу, что совсем осталась без сладкого: могу в качестве подсластителя иногда позволить себе стевию или сироп агавы», — призналась она.

Чехова добавила, что исключила из рациона жирную пищу и хлеб. Жареное на растительном и оливковом масле тоже не входит в список блюд на ее столе: по ее мнению, такая еда вредит печени. Наиболее плотным приемом пищи у нее является завтрак, а на ужин она никогда не переедает.

По мнению Чеховой, основная концепция гармоничного похудения и гармоничного тела в целом — это удовольствие от себя и от жизни, поэтому физические нагрузки также не должны быть наказанием.

Если вы планируете сбросить больше семи килограммов, то должны понимать, что для этого потребуется длительное время. Вид спорта, на котором вы будете сжигать калории, должен приносить удовольствие и не вредить здоровью. Например, людям с больными суставами отлично подойдет плавание, а тем, кто не хочет тратить деньги на абонемент в фитнес-зал, — скандинавская ходьба Анфиса Чехова телеведущая, блогер

Чехова посоветовала не гнаться за быстрым результатом, ведь резкая потеря веса может сделать грудь, попу, живот и руки рыхлыми и дряблыми. Кожа не успеет адаптироваться под новые габариты тела и просто провиснет. Более того, все, что быстро уходит, всегда так же быстро и возвращается, заключила телеведущая.

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