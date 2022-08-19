Диетолог рассказала о пользе яблок при похудении

Диетолог Кристина Плотникова: яблочная кислота улучшает обмен веществ

Яблочная кислота улучшает обмен веществ, а содержащиеся в этих фруктах полифенолы способствуют уменьшению жировых отложений, рассказала диетолог и нутрициолог Кристина Плотникова. Она пояснила «Ленте.ру», чем еще полезны яблоки при похудении.

Тем, кто хочет сбросить лишний вес, лучше отдавать предпочтение яблокам зеленого цвета: по сравнению с красными они менее калорийны, содержат больше клетчатки, антиоксидантов и микроэлементов. А еще зеленые яблоки полезны для зубов и полости рта Кристина Плотникова Диетолог, нутрициолог

Плотникова отметила, что людям, желающим избавиться от лишнего веса, вовсе не обязательно отказываться от сладкого, а десерты на основе яблок без добавления сахара не навредят фигуре. К тому же, по ее словам, яблоки — идеальный перекус после завтрака или обеда.

«Сочетайте яблоки с другими фруктами, делайте фруктовые смузи, добавляйте в овощные смузи, творожные запеканки, пеките низкокалорийные яблочные сырники или оладьи, — перечислила полезные блюда из яблок диетолог. — Также яблоки прекрасно сочетаются с любыми кисломолочными продуктами, сыром, орехами и зеленью».

Свежие яблоки содержат клетчатку, углеводы, органические кислоты, большое количество витаминов и микроэлементов. И свежие фрукты полезнее вареных, например, компотов и варенья, поскольку не содержат много сахара, но богаты антиоксидантами, пектином, клетчаткой, витаминами А, С, Е, В1 и В2

Однако, предупредила Плотникова, не стоит есть свежие яблоки натощак, так как это может спровоцировать боли в желудке, вздутие в кишечнике и диарею. Такой же реакции можно ожидать, если съесть много яблок на ночь.

«Не рекомендуется употреблять более 300–400 граммов яблок в день, и, если вы худеете, то не ешьте фрукты вечером: сахар, который в них содержится, не успеет усвоиться и отложится в жиры», — резюмировала диетолог.

Ранее Плотникова рассказала, чем полезен напиток на основе чайного гриба. Она отметила, что чайный гриб — настоящий кладезь микроэлементов и природный источник антиоксидантов, с этим и связаны его полезные свойства.