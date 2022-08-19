Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Диетолог рассказала о пользе яблок при похудении

Диетолог Кристина Плотникова: яблочная кислота улучшает обмен веществ

Фото: Unsplash

Яблочная кислота улучшает обмен веществ, а содержащиеся в этих фруктах полифенолы способствуют уменьшению жировых отложений, рассказала диетолог и нутрициолог Кристина Плотникова. Она пояснила «Ленте.ру», чем еще полезны яблоки при похудении.

Тем, кто хочет сбросить лишний вес, лучше отдавать предпочтение яблокам зеленого цвета: по сравнению с красными они менее калорийны, содержат больше клетчатки, антиоксидантов и микроэлементов. А еще зеленые яблоки полезны для зубов и полости рта

Кристина ПлотниковаДиетолог, нутрициолог

Плотникова отметила, что людям, желающим избавиться от лишнего веса, вовсе не обязательно отказываться от сладкого, а десерты на основе яблок без добавления сахара не навредят фигуре. К тому же, по ее словам, яблоки — идеальный перекус после завтрака или обеда.

«Сочетайте яблоки с другими фруктами, делайте фруктовые смузи, добавляйте в овощные смузи, творожные запеканки, пеките низкокалорийные яблочные сырники или оладьи, — перечислила полезные блюда из яблок диетолог. — Также яблоки прекрасно сочетаются с любыми кисломолочными продуктами, сыром, орехами и зеленью».

Свежие яблоки содержат клетчатку, углеводы, органические кислоты, большое количество витаминов и микроэлементов. И свежие фрукты полезнее вареных, например, компотов и варенья, поскольку не содержат много сахара, но богаты антиоксидантами, пектином, клетчаткой, витаминами А, С, Е, В1 и В2

Однако, предупредила Плотникова, не стоит есть свежие яблоки натощак, так как это может спровоцировать боли в желудке, вздутие в кишечнике и диарею. Такой же реакции можно ожидать, если съесть много яблок на ночь.

Материалы по теме:
«Нет такого понятия — идеальное тело» Пилот ВВС США стала фитнес-моделью, чтобы помочь другим быть красивыми
«Нет такого понятия — идеальное тело»Пилот ВВС США стала фитнес-моделью, чтобы помочь другим быть красивыми
1 апреля 2017
Тело как аномалия Социолог Надежда Нартова об одержимости идеей похудения среди молодежи
Тело как аномалияСоциолог Надежда Нартова об одержимости идеей похудения среди молодежи
19 сентября 2015

«Не рекомендуется употреблять более 300–400 граммов яблок в день, и, если вы худеете, то не ешьте фрукты вечером: сахар, который в них содержится, не успеет усвоиться и отложится в жиры», — резюмировала диетолог.

Ранее Плотникова рассказала, чем полезен напиток на основе чайного гриба. Она отметила, что чайный гриб — настоящий кладезь микроэлементов и природный источник антиоксидантов, с этим и связаны его полезные свойства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Сотрудники ФСБ задержали россиянина за шпионаж в пользу СБУ
Врач с Первого канала раскрыл основные признаки слабого иммунитета
На концерте Mötley Crüe пострадал упавший с верхнего этажа стадиона мужчина
Киев призвали «остыть» в вопросе контрнаступления на Херсон
Уровень пожарной опасности в Московском регионе повысили до «чрезвычайного»
В Норвегии заявили об опасениях относительно отстранения сборных от Олимпиады
В России предложили построить Берия Центр
Россиянин погиб при спуске с вулкана на Камчатке
МВД начало розыск осужденного за крупнейшую взятку в истории России депутата
Семенович показала фото в купальнике в ответ на вопрос про размер груди
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.