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21:44, 28 декабря 2022Мир

Путин поговорил с президентом Кубы

Президент России Владимир Путин провел разговор с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем, обсудив вопросы двустороннего сотрудничества стран, в том числе в энергетике. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Проведен обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества», — говорится в сообщении. Также указывается, что особое внимание стороны уделили взаимовыгодным совместным проектам в энергетике, промышленности и других областях. Кроме того, они выразили обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-кубинского стратегического партнерства.

Лидеры двух стран заявили о готовности к последовательной реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита Диас-Канеля в Россию.

19 ноября стало известно, что Мигель Диас-Канель прибыл в Москву. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Диас-Канель обсудят военно-техническое сотрудничество. Он добавил, что российско-кубинские отношения имеют очень хороший задел в настоящем и очень хорошие перспективы на будущее.

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Марина Совина
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