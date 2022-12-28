Путин поговорил с президентом Кубы

Президент России Владимир Путин провел разговор с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем, обсудив вопросы двустороннего сотрудничества стран, в том числе в энергетике. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Проведен обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества», — говорится в сообщении. Также указывается, что особое внимание стороны уделили взаимовыгодным совместным проектам в энергетике, промышленности и других областях. Кроме того, они выразили обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-кубинского стратегического партнерства.

Лидеры двух стран заявили о готовности к последовательной реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита Диас-Канеля в Россию.

19 ноября стало известно, что Мигель Диас-Канель прибыл в Москву. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Диас-Канель обсудят военно-техническое сотрудничество. Он добавил, что российско-кубинские отношения имеют очень хороший задел в настоящем и очень хорошие перспективы на будущее.