Задушившая трех детей россиянка призналась в употреблении наркотиков

В Екатеринбурге обвиняемая в убийстве двоих сыновей и дочки признала вину частично

В Екатеринбурге обвиняемая в убийстве трех своих детей 37-летняя мать частично признала вину. Об этом в среду, 28 декабря, со ссылкой на адвоката обвиняемой сообщает РИА Новости.

По данным защитника, россиянка рассказала, что, перед тем как задушить детей, она употребила наркотики. Ее жертвами стали пятимесячная дочь и двое сыновей 10 и 15 лет. По словам обвиняемой, ей показалось, что в детей вселились бесы, и она решилась на преступление.

27 декабря во время допроса россиянка призналась в содеянном и раскрыла подробности преступления. «Сначала убила дочку, потом десятилетнего сына. А старшего пришлось уговаривать. Долго с ним разговаривала. В итоге он согласился и не сопротивлялся», — рассказала женщина следователям.

Муж обвиняемой накануне убийства уехал «очищаться от бесов».