Муж задушившей детей россиянки накануне убийства уехал «очищаться от бесов»

Муж задушившей детей жительницы Екатеринбурга накануне убийства уехал «очищаться от бесов»

Муж жительницы Екатеринбурга, которая задушила троих детей, накануне убийства уехал к своей матери, чтобы «очиститься от бесов». Об этом стало известно Telegram-каналу Ural Mash.

Как пишут авторы поста, мужчина поехал к родителям в Верхний Уфалей по настойчивой просьбе супруги. Там он пожаловался на одержимость, которую начали снимать святой водой, после чего россиянину якобы полегчало. В какой-то момент он получил от жены сообщение, что все хорошо и они с детьми ложатся спать. Той же ночью женщина задушила пятимесячную дочь и двух сыновей 10 и 15 лет.

О том, что ее супруг одержим, россиянка также упоминала в оставленной для него записке. По ее словам, во время молитвы в него «водворился сатана, упавший с небес». «Ты — сатана во плоти. Мне приснилось убить детей, потому что я умираю от беса полуденного, который попал в меня и Г.», — написала она.

Отец убившей детей женщины считает, что на преступление ее подтолкнуло именно состояние супруга. Ранее глава семейства работал в полиции, где занимался борьбой с наркотиками и сектами. На работе он попал в ДТП, во время которого вылетел из машины через заднее стекло. Спустя несколько лет мужчину отправили на пенсию. В отставке бывший правоохранитель начал погружаться в религию. «Мы с ним таскали мебель. И вдруг он отказался: "Это гробы, это гробы, я не понесу". В подъезде пришлось оставить шкафы — прямо такая истерика», — вспомнил отец задушившей детей женщины.

Кроме того, за девять дней до произошедшего муж россиянки якобы начал видеть бесов и просил супругу избивать его, чтобы изгнать их. После этого женщину стали посещать видения, в которых она шла по пустыне.

Резонансное убийство троих детей жительницей Екатеринбурга произошло 26 декабря. Предполагается, она задушила сыновей и дочь поясом от халата, якобы намереваясь изгнать из них бесов. До приезда полиции женщина лежала с телами на кровати. Также сообщалось, что в ее крови нашли следы наркотиков.