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17:56, 26 декабря 2022Россия

Убившая детей из-за «вселившихся в них бесов» россиянка оставила мужу записку

SHOT опубликовал записку, оставленную убившей троих детей жительницей Екатеринбурга мужу

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Жительница Екатеринбурга, убившая троих детей из-за якобы вселившихся в них бесов, оставила своему мужу записку, в которой объяснила свой поступок. Ее текст опубликовал Telegram-канал SHOT.

Обращаясь к супругу, женщина пишет, что во время молитвы в него «водворился Сатана, упавший с небес». «Ты — Сатана во плоти. Мне приснилось убить детей, потому что я умираю от Беса полуденного, который попал в меня и Г.»,— следует из текста.

По утверждению россиянки, один из ее сыновей оказался «прокажен» тем же бесом, что и она, а второй — «блудом и гордыней». Кроме того, женщина якобы видела, как ее пятимесячную дочь укусил «змей-искуситель Евы». «Г. ушел добровольно. Он хочет в рай, а не в ад. А и Г. — во сне, быстро, без страданий», — написала она.

Канал также опубликовал письмо, в котором женщина обращается к своим родственникам и объясняет убийство детей вселившимися в них бесами и приближающимся Апокалипсисом. «Не судите меня. Сейчас начался Апокалипсис, последние времена. Преисподняя открыта, весь город наполняется бесами, которые входят в людей. У меня обезвоживание, я умираю от иссушения бесом, — пишет она. — Простите меня. Мне пришлось так сделать [убить детей], потому что мне оставить их не на кого».

Ранее соседи рассказали о странностях в поведении семьи, где были убиты дети. По словам одного из жильцов дома, в минувшие выходные он слышал громкую молитву, которые читали дети из взрослые.

26 декабря стало известно, что жительница Екатеринбурга убила двух своих сыновей 15 и 10 лет, а также пятимесячную дочь. Предварительно установлено, что женщина задушила их при помощи провода. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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Константин Лысяков
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Убившая детей из-за «вселившихся в них бесов» россиянка оставила мужу записку
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