Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
07:38, 28 декабря 2022Экономика

Французам начали выдавать талоны на дрова из-за роста цен

Ouest France: французы начали получать талоны на дрова из-за резкого роста цен на энергию

Фото: david lindahl / Unsplash

С 27 декабря граждане Франции стали получать талоны на дрова на сумму от 50 до 200 евро на фоне резкого роста цен на электроэнергию. Об этом сообщает Ouest France.

По информации издания, номинал чека зависит от дохода заявителей и их семейного положения. Уточняется, что только «состоятельные или очень обеспеченные семьи не будут иметь на это права».

Руководство Франции отмечает, что талоны смогут получить около 70 процентов домохозяйств, которые отапливаются дровами.

В августе стало известно, что многие жители Франции решили отапливать дома дровами грядущей зимой из-за роста цен на газ и электроэнергию. Предприятия по производству дров работают в полную мощность, поток заказов не прекращается, а продажи дровяных печей за год выросли в полтора раза.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Во Франции пожаловались на нечестный энергетический договор с Германией
Южная Корея захотела отправить три беспилотника на каждый северокорейский БПЛА
Из «Аватара 2» вырезали десять минут фильма из-за проблем с оружием в США
89-летняя актриса показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов
Мясников дал советы для снижения риска похмелья после новогоднего застолья
России перестало хватать токарей и дворников
В ЛНР допустили атаки украинских войск в районе Кременной
«Злые русские хакеры» опубликовали данные украинских «кибервойск»
В России предрекли увеличение турпотока из одной страны
В Госдуме назвали последствие при возможном вторжении Польши на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.