Французам начали выдавать талоны на дрова из-за роста цен

Ouest France: французы начали получать талоны на дрова из-за резкого роста цен на энергию

С 27 декабря граждане Франции стали получать талоны на дрова на сумму от 50 до 200 евро на фоне резкого роста цен на электроэнергию. Об этом сообщает Ouest France.

По информации издания, номинал чека зависит от дохода заявителей и их семейного положения. Уточняется, что только «состоятельные или очень обеспеченные семьи не будут иметь на это права».

Руководство Франции отмечает, что талоны смогут получить около 70 процентов домохозяйств, которые отапливаются дровами.

В августе стало известно, что многие жители Франции решили отапливать дома дровами грядущей зимой из-за роста цен на газ и электроэнергию. Предприятия по производству дров работают в полную мощность, поток заказов не прекращается, а продажи дровяных печей за год выросли в полтора раза.