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15:42, 28 декабря 2022Ценности

Раскрыта цена самой дорогой проданной в России шубы в 2022 году

Цена самой дорогой проданной в России в 2022 году шубы составила 17,7 миллиона рублей

Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ

Пресс-служба национальной системы маркировки и прослеживания продукции «Честный знак» раскрыла цену самой дорогой проданной в России в 2022 году шубы. Об этом ее представители рассказали радиостанции «Говорит Москва».

Так, по самой высокой цене был приобретен данный предмет гардероба отечественного производства, изготовленный из меха канадской рыси. Отмечается, что изделие купили в сентябре в Подмосковье, а его стоимость составила 17,7 миллиона рублей.

Кроме того, известно, что в 2021 году самой дорогой также оказалась шуба из меха упомянутого зверя. За указанную верхнюю зимнюю одежду зарубежной марки покупатель в Москве заплатил 24,9 миллиона рублей.

Ранее в декабре сотрудники сервиса объявлений «Юла» перечислили самые дорогие выставленные на продажу вещи, которые были готовы продать россияне. Одной из самых дорогостоящих вещей, которая оказалась на сайте объявлений в разделе «Женский гардероб», стала выполненная из кожи страуса сумка Hermes Constance стоимостью в 16 тысяч евро (1,1 миллиона рублей).

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Алина Гостева
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