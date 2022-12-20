Раскрыты самые дорогие выставленные на продажу россиянами вещи

«Юла»: самой дорогой продаваемой вещью у россиян оказалась сумка Hermes за миллион рублей

Сотрудники сервиса объявлений «Юла» раскрыли самые дорогие выставленные на продажу вещи, которые готовы продать россияне. Результаты соответствующего исследования поступили в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 20 декабря.

Так, одной из самых дорогостоящих вещей, которая оказалась на сайте объявлений в разделе «Женский гардероб», стала выполненная из кожи страуса сумка Hermes Constance стоимостью в 16 тысяч евро (1,1 миллиона рублей). Помимо этого, специалисты обнаружили платье ручной работы, украшенное камнями Swarovski. Цена предмета гардероба составила 350 тысяч рублей.

Кроме того, выяснилось, что среди предложенных товаров имеется кашемировое пальто французского модного дома Chanel. Оно украшено пуговицами и позолоченной фурнитурой в 24 карата. Согласно объявлению, первоначальная стоимость вещи составляла 10 тысяч долларов, а на сегодняшний день за нее хотят получить 300 тысяч рублей.

Из необычных винтажных экземпляров специалисты выделили костюм Nike, который является перевыпуском оригинальной формы сборной США на Олимпийских играх 1988 года. За раритетный предмет гардероба продавец запросил 140 тысяч рублей.

Завершил список кованый костюм героини комиксов «Чудо-женщина», состоящий из корсета красно-желтого цвета, диадемы, браслета, щита и специальных накладок на руки и ноги. Атрибуты оценили в 64 тысячи рублей.

В ноябре россияне раскрыли суммы своих импульсивных покупок. Сотрудники сервиса объявлений «Юла» выяснили, что ежегодно каждый житель страны тратит до 30 тысяч рублей за упомянутый период на «одноразовую» одежду.