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08:15, 11 ноября 2022Ценности

Россияне раскрыли суммы своих импульсивных покупок

Россияне тратят на «вещи-однодневки» до 30 тысяч рублей в год

Фото: Unsplash

Сотрудники сервиса объявлений «Юла» выяснили, что ежегодно сумма импульсивных покупок каждого россиянина составляет до 30 тысяч рублей в год. Результаты соответствующего исследования поступили в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 11 ноября.

По результатам опроса, на «одноразовую» одежду 28 процентов россиян тратят до 10 тысяч рублей в год. При этом у 23 процентов на нее уходит в два раза больше средств. Респонденты также рассказали, что чаще всего надевают «вещи-однодневки» на свадьбу, Новый год или тематическую вечеринку.

Кроме того, эксперты раскрыли, что большинство россиян (45 процентов) носят до 30 процентов от общего количества вещей в своем гардеробе. В то же время треть опрошенных (33 процента) надевают лишь половину имеющейся в шкафу одежды, а девять процентов — пользуются только каждой десятой вещью в шкафу.

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По словам жителей страны, ненужную одежду они отдают друзьям или родственникам, а также оставляют себе на память. Отмечается, что 20 процентов опрошенных предпочитают продавать неактуальные для себя наряды на сайтах объявлений, 15 процентов отдают их на благотворительность, и только 10 процентов — в переработку.

Также выяснилось, что люди часто подолгу не носят определенные образы из-за отсутствия особого случая или неподходящего размера одежды. Некоторые участники исследования признались, что им разонравились старые покупки, а другие заявили, что их вещи перестали соответствовать модным тенденциям.

В октябре россияне раскрыли дорогие предметы, которые они хранят на «особый случай» и не используют в повседневной жизни. Об этом говорилось в исследовании ювелирного бренда Sokolov и аналитического агентства А2:Research. Чаще всего для важного случая россияне берегут столовые сервизы, дорогую одежду и серебряные приборы. Также на значимые праздники опрошенные оставляют качественный алкоголь, ювелирные украшения и дорогую обувь.

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Екатерина Ештокина
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