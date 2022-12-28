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20:09, 28 декабря 2022Наука и техника

В США приостановят эксплуатацию нескольких F-35

Defense News: Пентагон приостановит эксплуатацию нескольких истребителей F-35

Фото: Erol Dogrudogan / Reuters

Пентагон приостановит эксплуатацию нескольких истребителей пятого поколения F-35 Lightning II после крушения самолета в Техасе. Об этом сообщили в управлении совместных программ F-35, пишет Defense News.

Отмечается, что после инцидента эксплуатацию небольшого количества истребителей приостановят, «пока не будут разработаны процедуры для их возвращения к полетам». Самолеты не взлетят минимум до января. В управлении не уточнили, сколько F-35 не смогут выполнять полеты.

15 декабря F-35B Lightning II разбился во время испытательного полета на авиабазе Военно-морских сил (ВМС) США Форт-Уэрт в штате Техас. Самолет потерпел крушение при отработке вертикальной посадки. Пилот успел катапультироваться.

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Ранее в декабре стало известно, что Германия выделила 10 миллиардов евро на покупку 35 американских истребителей F-35A Lightning II. Поставки осуществят в период с 2026 по 2029 год.

В ноябре издание Popular Mechanics писало, что стоимость часа полета истребителя F-35 обходится в 41,9 тысячи долларов.

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Даниил Иринин
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