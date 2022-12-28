Российский самолет совершил посадку после сообщения об угрозе взрыва на борту

Летевший из Иркутска самолет приземлился после сообщения об угрозе взрыва на борту

Российский самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Новосибирска после сообщения об угрозе взрыва на борту. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.

Отмечается, что воздушное судно летело по маршруту Иркутск — Новосибирск. «После полученного сообщения об угрозе взрыва самолет приземлился в Новосибирске», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, расследование инцидента начнется в ближайшее время.

Ранее в декабре летевший из Москвы во Владивосток лайнер совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за начавшей рожать пассажирки.