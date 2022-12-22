Российский самолет совершил экстренную посадку из-за начавшей рожать пассажирки

Летевший из Москвы самолет совершил экстренную посадку из-за начавшей рожать пассажирки

Самолет, летевший из Москвы во Владивосток, совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за начавшей рожать пассажирки. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, одна из пассажирок рейса почувствовала недомогание во время полета. Плохое самочувствие женщины вынудило пилотов посадить направлявшийся во Владивосток лайнер в другом российском городе.

Летевшие этим же рейсом пассажиры предположили, что у россиянки начались преждевременные роды.

Ранее в декабре сообщалось, что не знавшая о беременности туристка неожиданно родила в туалете самолета. Она рассказала, что у нее не было никаких признаков беременности, поэтому внезапное появление ребенка стало для нее настоящим сюрпризом.