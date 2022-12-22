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16:33, 22 декабря 2022Путешествия

Российский самолет совершил экстренную посадку из-за начавшей рожать пассажирки

Летевший из Москвы самолет совершил экстренную посадку из-за начавшей рожать пассажирки

Фото: Mostafijur Rahman Nasim / Unsplash

Самолет, летевший из Москвы во Владивосток, совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за начавшей рожать пассажирки. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, одна из пассажирок рейса почувствовала недомогание во время полета. Плохое самочувствие женщины вынудило пилотов посадить направлявшийся во Владивосток лайнер в другом российском городе.

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Летевшие этим же рейсом пассажиры предположили, что у россиянки начались преждевременные роды.

Ранее в декабре сообщалось, что не знавшая о беременности туристка неожиданно родила в туалете самолета. Она рассказала, что у нее не было никаких признаков беременности, поэтому внезапное появление ребенка стало для нее настоящим сюрпризом.

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Фариза Бацазова
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