Раскрыты подробности об обманувшем Wildberries на миллион рублей сотруднике

Подруга обманувшего Wildberries сотрудника рассказала об иске к нему на 3 миллиона рублей

Сотрудника пункта выдачи заказов онлайн-маркетплейса Wildberries заподозрили в обмане маркетплейса на миллион рублей при помощи собственной мошеннической схемы. Его знакомая рассказала «Ленте.ру» подробности о подозреваемом в преступлении молодом человеке.

Как ранее стало известно, служба безопасности маркетплейса обнаружила несоответствие количества выплат за возврат и товаров, которые возвращали на склад в пункте выдачи заказов на Осеннем бульваре.

Как рассказала «Ленте.ру» знакомая подозреваемого в преступлении Семена Кондрашова Марина Дмитриева (имя изменено — прим. «Ленты.ру»), ранее у него уже были проблемы на работе.

С Семеном я знакома уже три года, за эти три года происходило очень много странных вещей. С Wildberries на Октябрьском поле его увольняли из-за недостачи вещей, которые, скорее всего, продавались Марина Дмитриева подруга Кондрашова

«Потом он перешел работать в отделение на Крылатском, по-моему, он там и работал, но сейчас, скорее всего, уже нет. Оттуда вещи продавались между моими знакомыми, это сто процентов. Какие именно вещи, я не знаю, со мной этим не делились», — рассказала девушка.

Она также рассказала о финансовых проблемах молодого человека, которые, по словам девушки, могли подтолкнуть его к преступлению.

«Я даже могу выдвинуть предположение, из-за чего он начал мошенничеством заниматься. 28 августа его девушка попала вместе с ним в ДТП, и спустя три месяца отец этой девушки подал иск в суд на 3 миллиона. Скорее всего, он эти деньги и пытался "заработать"», — считает Дмитриева.

В сентябре руководство маркетплейса Wildberries начало штрафовать сотрудников за испорченные поставщиком товары. Собеседники журналистов рассказали, что в среднем с их зарплаты списывают как минимум 10 процентов от стоимости одной позиции с дефектами. По их словам, они не понимают, как заранее проверить состояние товаров, поскольку не имеют права вскрывать содержимое посылок клиентов.