Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 28 декабря 2022Наука и техника

Открыт новый класс противоречащих законам физики галактик

В КФУ выявили новый класс загадочных галактик

Фото: Ruoyu Li / Unsplash

Российские ученые из Казанского федерального университета (КФУ) в совместной работе со специалистами института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) открыли новый класс загадочных галактик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КФУ.

Всего в результате астрономического исследования, которое включало в себя анализ каталога космических объектов в рентгеновском свете телескопа еROSITA, было выявлено примерно 500 галактик. Эти космические тела обладали активными ядрами, а также рядом уникальных свойств — они имеют собственные специфические движения с большой амплитудой. Такая протяженная морфология космических объектов обычно характерна для внегалактических источников.

Материалы по теме:
Мы вам не братья Чем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
Мы вам не братьяЧем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
25 апреля 2021
Конец инопланетянам. Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
Конец инопланетянам.Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
1 марта 2020

Авторы исследования предполагают, что причиной странного явления формально может быть движение вещества в изучаемых галактиках со скоростями в десятки-сотни раз превышающими скорость света. Однако это объяснение противоречит законам физики. Поэтому в будущем планируется серия новых наблюдений за внегалактическими источниками с аномально большими собственными движениями на комплексе телескопа РТТ-150.

В декабре 2022 года космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба зафиксировал спиральную галактику в созвездии Пегаса, которая располагается в 220 миллионах световых лет от Земли.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России
Россиянам назвали суточную норму потребления мандаринов
Боец ВСУ заявил о тяжелой обстановке на позициях армии Украины
Диетолог назвала допустимую дозу алкоголя на Новый год
Мужчина убил любовницу и провел ночь в отеле с ее телом
Уролог предупредила об опасности массажа простаты
Синоптики спрогнозировали оттепель в Москве в новогоднюю ночь
Латвия выдала Украине сотрудничавшую с Россией чиновницу из Херсонской области
В горах Румынии нашли тело незаконно пересекшего границу украинца
Открыт новый класс противоречащих законам физики галактик
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.