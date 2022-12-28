Ида Галич назвала неидеальную часть своего тела

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич назвала руки своим комплексом

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич назвала неидеальную, по ее мнению, часть своего тела и удивила фанатов. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

На размещенных кадрах звезда предстала в белом коротком мини-платье с оборками из меха, обнажающими ее плечи и руки. Помимо этого, Галич сделала яркий макияж с красной помадой на губах и графическими стрелками на веках. Свой образ знаменитость дополнила босоножками на высоком каблуке и серьгами в тон наряду.

«Всю свою жизнь я не позволяла себе открывать свои руки. Все мои платья — это вечно что-то длинное, практически до кистей. Комплексы по поводу толстых рук оставляю в этом году!» — заявила блогерша.

Подписчики восхитились образом телеведущей и написали в комментариях под публикацией слова поддержки по поводу ее внешнего вида. «Господи, пошли мне такие прекрасные толстые руки!», «Ты роскошна, безумно горжусь!», «Это лучшие руки, которые я видела», «Нормальные руки, и вы красотка, как всегда», — высказались они.

В ноябре Ида Галич продемонстрировала фигуру в нижнем белье. Знаменитость была запечатлена в ванной комнате в комплекте черного цвета, состоящем из кружевного бюстгальтера и трусов на высокой посадке. При этом в кадре видно, что на ее лице была косметическая маска, а волосы распущены.