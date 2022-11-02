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10:41, 2 ноября 2022Ценности

Ида Галич показала фигуру в нижнем белье

Российская блогерша Ида Галич показала фигуру в нижнем белье в ванной
Ида Галич

Ида Галич. Кадр: @galichida

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич показала фигуру в нижнем белье. Соответствующим видеороликом она поделилась в сторис на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, знаменитость запечатлена в ванной комнате в комплекте черного цвета, состоящем из кружевного бюстгальтера и трусов на высокой посадке. При этом в кадре видно, что на ее лице косметическая маска, а волосы распущены. «Новости с полей. Я снова вернулась к употреблению сладкого только раз в неделю», — подписала звезда видео.

Вдобавок инфлюэнсерша отметила, что за последнее время набрала вес. «А то без спорта и на сахаре меня сильно подраздуло», — пояснила она.

Ранее Ида Галич показала лицо без макияжа и рассказала об отказе от фильтров и фотошопа. «Я рассказала вам, что месяцев пять назад отказалась от масок. Это такая свобода, девочки! Никаких обманутых ожиданий в зеркале», — поделилась она своими впечатлениями.

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Карина Черных
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