Китай вывел на орбиту спутник Gaofen-11

Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Gaofen-11

Китай успешно вывел на орбиту спутник Gaofen-11. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) на своей странице в социальной сети WeChat, передает ТАСС.

Отмечается, что ракету-носитель Long March-4B (CZ-4B, «Чанчжэн-4B») со спутником дистанционного зондирования Земли запустили в 15:37 по пекинскому времени (10:37 мск) с космодрома Тайюань на севере Китая. Этот запуск стал 457-м для ракет серии Long March.

Спутник будут использовать для нужд городского планирования и сельского хозяйства, проведения инженерно-геодезических работ, с целью оповещения о стихийных бедствиях и для смягчения их последствий.

Ранее председатель CASC У Яньшэн заявил, что тайконавты высадятся на Луну к 2030 году, а в 2030-х годах под руководством Китая создадут международную лунную исследовательскую станцию International Lunar Research Station (ILRS).

12 декабря Китай осуществил запуск двух экспериментальных спутников Shiyan-20A и Shiyan-20B. Эти аппараты предназначены для отработки новых технологий на орбите и для мониторинга окружающей среды.