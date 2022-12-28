Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:10, 28 декабря 2022Наука и техника

Китай вывел на орбиту спутник Gaofen-11

Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Gaofen-11

Фото: Zheng Bin / XinHua / Globallookpress.com

Китай успешно вывел на орбиту спутник Gaofen-11. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) на своей странице в социальной сети WeChat, передает ТАСС.

Отмечается, что ракету-носитель Long March-4B (CZ-4B, «Чанчжэн-4B») со спутником дистанционного зондирования Земли запустили в 15:37 по пекинскому времени (10:37 мск) с космодрома Тайюань на севере Китая. Этот запуск стал 457-м для ракет серии Long March.

Спутник будут использовать для нужд городского планирования и сельского хозяйства, проведения инженерно-геодезических работ, с целью оповещения о стихийных бедствиях и для смягчения их последствий.

Материалы по теме:
Красный рывок. Китай побил рекорды СССР в космонавтике. Сможет ли он стать главным в космосе?
Красный рывок.Китай побил рекорды СССР в космонавтике. Сможет ли он стать главным в космосе?
5 июля 2021
Возвращение на Луну, конкуренты SpaceX и китайская станция: как 2022 год изменил космонавтику
Возвращение на Луну, конкуренты SpaceX и китайская станция:как 2022 год изменил космонавтику
23 декабря 2022

Ранее председатель CASC У Яньшэн заявил, что тайконавты высадятся на Луну к 2030 году, а в 2030-х годах под руководством Китая создадут международную лунную исследовательскую станцию International Lunar Research Station (ILRS).

12 декабря Китай осуществил запуск двух экспериментальных спутников Shiyan-20A и Shiyan-20B. Эти аппараты предназначены для отработки новых технологий на орбите и для мониторинга окружающей среды.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
МИД Болгарии вызвал российского посла
Министр спорта оценил желание РФС перейти в Азиатскую конфедерацию
Шестеро подростков более месяца насиловали сверстника и снимали на видео
ФАС обвинила «МегаФон» в необоснованном повышении цен
Столичный шеф-повар перечислил изменения на новогоднем столе за последние 10 лет
Премьер-министр Италии пригласила Зеленского в Рим
Китай вывел на орбиту спутник Gaofen-11
Названы способствующие «успешному» старению факторы
Кадыров объяснил потери ВСУ словами «простая арифметика»
В Киеве оценили ситуацию с энергоснабжением
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.