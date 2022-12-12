Китай вывел на орбиту два экспериментальных спутника

Xinhua: Китай вывел на орбиту экспериментальные спутники Shiyan-20A и Shiyan-20B

Китай в понедельник осуществил запуск двух экспериментальных спутников. Аппараты Shiyan-20A и Shiyan-20B вывела на орбиту ракета-носитель Long March-4С («Чанчжэн-4С»), сообщает агентство Xinhua.

Ракета со спутниками стартовала в 16:22 по местному времени (11:22 мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу. Аппараты успешно вывели на заданную орбиту.

Спутники этой серии предназначены для отработки новых технологий на орбите и мониторинга окружающей среды. Отмечается, что нынешний запуск стал 454-м для ракет-носителей серии Long March.

Ранее стало известно, что Китай успешно запустил ракету-носитель Long March-2D со спутником дистанционного зондирования Земли Gaofen-5 01A. Запуск аппарата ознаменовал завершение строительства космического сегмента проекта Gaofen, в рамках которого создают систему наблюдения за земной поверхностью.

В конце ноября Китай осуществил запуск пилотируемого корабля «Шэньчжоу-15» к национальной многомодульной станции «Тяньгун». Корабль доставил на орбиту трех космонавтов.