Китай запустил пилотируемый корабль «Шэньчжоу-15» к национальной космической станции

Китай осуществил запуск пилотируемого корабля «Шэньчжоу-15» к национальной многомодульной станции «Тяньгун». Об этом сообщило Центральное телевидение КНР, передает ТАСС.

Ракета-носитель Long March-2F (CZ-2F, «Чанчжэн-2F») с пилотируемым кораблем стартовала в 23:08 по пекинскому времени (18:08 мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу.

Корабль доставит на орбиту трех космонавтов, которые сменят команду, доставленную на корабле «Шэньчжоу-14». Отмечается, что впервые в истории Китая ротация будет осуществлена на орбите в присутствии членов двух экипажей.

В начале ноября стало известно о завершении сборки на околоземной орбите первой китайской многомодульной станции «Тяньгун».

В июне в Китае осуществили запуск корабля «Шэньчжоу-14» с тремя космонавтами на борту. В экипаже было двое мужчин, а также женщина по имени Лю Ян, ставшая первой женщиной-тайконавтом в истории китайской пилотируемой космонавтики.