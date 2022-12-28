Дизайнер назвал особенности модного и неустаревающего интерьера

Дизайнер Осипов назвал мини-сад и встроенную мебель особенностью неустаревающего интерьера

Встроенная мебель и мини-сад сделают интерьер модным и неустаревающим, рассказал архитектор и дизайнер свободного пространства Александр Осипов. Он назвал «Ленте.ру» и другие особенности стильного жилья.

По словам Осипова, лучше отдавать предпочтение натуральным, экологически чистым материалам и простым формам, создающим атмосферу свободы и легкости.

Дизайнер пояснил, что нужно отказаться от лишней мебели, которая загромождает пространство. В результате помещение станет более светлым и просторным. Кроме того, стоит подумать об искусственном освещении. Мягкий рассеянный свет встроенных светильников наполнит дом теплом и уютом.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что в интерьере желательно использовать светлые оттенки, визуально увеличивающие площадь помещения. Акцентировать внимание можно на одной из стен — для контраста. Отличным решением будет фактура с глубоким рельефом либо обои с гладкой поверхностью. В качестве напольного покрытия он рекомендовал выбирать гранит, мрамор, сланец, массив дерева, гладкий однотонный ковролин. Такие материалы отличаются прочностью и прослужат долго.

Встроенные предметы мебели — изюминка дизайна, тем более, что с формами и размерами можно смело экспериментировать. Раздвижные, открывающие, автоматические механизмы — отличные помощники. Встроенные модули на заказ позволяют максимально выгодно использовать пространство в отличие от готовой мебели Александр Осипов архитектор, дизайнер

Мини-сад — еще одна деталь неустаревающего интерьера, продолжил архитектор. В частности, комнатные растения с крупными листьями, растущие в кадках, можно использовать для зонирования помещений. Подходят орхидеи, пеперомии, антуриумы, алоказии, папоротники, из которых можно составить «зеленую стену». Наличие «вертикального сада» создает антистрессовую среду, обогащает пространство кислородом.

Ранее Александр Осипов перечислил распространенные ошибки в оформлении «однушки». Он пояснил, что владельцы небольшого жилья часто неправильно зонируют пространство и используют неправильные системы хранения вещей.

