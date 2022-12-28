Тигр напал на пьяных друзей и утащил в лес одного из них

В Индии тигр напал на пьяных друзей в национальном парке Корбетт и убил одного из них

В Индии тигр набросился на троих пьяных друзей, убил одного из них и ранил остальных. Об этом сообщает India Today.

Нападение произошло на территории национального парка Корбетт в штате Уттаракханд. По данным Департамента лесного хозяйства, приятели распивали алкогольные напитки на природе, когда к ним подкрался тигр. Он напал на одного из друзей, утащил его в лес и загрыз. Двое собутыльников погибшего также получили ранения.

Прибывшие на место сотрудники департамента и полиции долгое время не могли обнаружить тело мужчины. Через несколько часов его труп был найден в чаще. В полиции рассказали, что убитого звали Нафис, он жил в городе Рамнагар.

В Департаменте лесного хозяйства считают, что охоту на людей в этом районе ведет единственный хищник. За последнее время этот тигр убил уже 10 человек. Лесники расставили ловушки и сформировали несколько групп для поисков неуловимого зверя. К этому привлекли даже тренированных слонов, однако успеха так и не добились.

Администрация Рамнагара призвала горожан и жителей окрестных поселений отказаться от походов на территорию парка Корбетт, так как большинство нападений случается именно там.

Ранее сообщалось, что в индийской деревне вблизи города Сеони тигр убил сидевшего в туалете мужчину. Еще двое человек пострадали во время нападения хищника.