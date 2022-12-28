Игру Кодзимы случайно раздали бесплатно

Магазин Epic Games раздал Death Stranding бесплатно из-за ошибки стажера

Игру Death Stranding Director's Cut раздавали бесплатно в Epic Games в течение суток. На это обратили внимание пользователи Reddit.

Геймеры заметили, что ранее игровой сервис анонсировал бесплатную рождественскую раздачу базовой версии Death Stranding от Хидео Кодзимы. При этом на раздаче фактически оказалась режиссерская версия тайтла, которая доступна в магазине платно. По словам энтузиастов, игру можно было скачать бесплатно в течение суток.

Позже в Epic Games обратили внимание на проблему и закрыли раздачу. В сообщении в китайской соцсети Weibo, перевод которого доступен на Reddit, говорилось, что компания раздавала режиссерскую версию Death Stranding случайно. По словам представителей сервиса, ошибку совершил стажер, который выложил Death Stranding Director's Cut для бесплатного скачивания. «Мы приносим свои извинения тем, кто не смог получить версию Director's Cut, и нам очень жаль», — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что не могут предоставить режиссерскую версию игры бесплатно из-за соглашения с правообладателем. Оригинальная версия Death Stranding вышла в ноябре 2019 года, режиссерская — осенью 2021 года.

В конце августа EA Sports через магазин Epic Games случайно продала игру FIFA индийским пользователям со скидкой почти 100 процентов. В компании признали ошибку, но не стали отменять оплаченные геймерами предзаказы.