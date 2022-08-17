Новую игру FIFA случайно раздали бесплатно

EA случайно продала новую игру FIFA со скидкой почти 100 процентов

EA Sports продала игру FIFA индийским пользователям со скидкой почти 100 процентов. Об этом сообщает издание NME.

Журналисты медиа обратили внимание, что в индийском магазине Epic Games новая версия FIFA оказалась доступна практически бесплатно. Ultimate Edition FIFA 23 должна была стоить 4799 рупий, или около 3,6 тысячи рублей, однако появилась на площадке со скидкой 99,8 процента — за пять рупий. Новая версия футбольного симулятора доступна для предзаказа, игры выйдет 30 сентября для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК.

Спустя некоторое время в EA обратили внимание на ошибку и отметили, что случайно раздали копии игры с огромной скидкой. «Несколько недель назад мы забили довольно эффектный гол в свои ворота, когда непреднамеренно предложили предзаказать FIFA 23 в магазине Epic Games по неправильной цене», — отметили представители компании. В EA признали ошибку, но пообещали не отменять оформленные практически бесплатно предзаказы.

Ранее в EA рассказали, что новая версия симулятора получит обновленный геймплей, функцию реалистичных видеоповторов HyperMotion2, новую анимацию болельщиков, опцию «воспоминаний» в режиме карьеры.

В конце июля EA Sports подтвердила, что не будет возвращать в футбольный симулятор FIFA команды из России. Российские и белорусские команды исчезли из игр FIFA 22, FIFA Mobile и FIFA Online в марте.