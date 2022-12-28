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16:42, 30 декабря 2022Моя страна

В Челябинске проведут парад корги

Традиционный парад вельш-корги проведут в Челябинске в новогодние праздники

Фото: Peter Pryharski / Unsplash

Традиционный парад вельш-корги состоится в новогодние праздники в Челябинске. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, более 60 владельцев собак выйдут на так называемую «коржовку» — совместную прогулку, где собираются десятки хозяев и их питомцев. Отмечается, что все животные прибудут на место в маскарадных костюмах. Данное мероприятие проводят в городе уже четвертый год подряд.

«Планируется, что владельцы с собаками прогуляются по улицам до бора», — рассказали в администрации Челябинска и добавили, что местом сбора определили памятник физику Игорю Курчатову. При этом точную дату проведения парада не назвали.

Ранее в декабре в Норильске спасли брошенную хозяином собаку с щенками. Электромеханик контрольно-измерительных приборов и автоматики Пеляткинского газоконденсатного месторождения Инга Шнитуленко заметила исхудавшее животное на дороге и стала ее откармливать. После этого заместитель управляющего промыслом Линар Латыпов помог организовать перелет спасенных особей на вертолете в Норильск.

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Майя Пономаренко
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