В московских ресторанах нашли крабов-нелегалов

Росрыболовство предупредило о засилье крабов-нелегалов в ресторанах Москвы

Доля гарантировано легальной продукции среди крабов, которых предлагают своим гостям московские отели и рестораны, не превышает трех процентов, при этом 40 процентов приходится на нелегальный вылов. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков, пишет РБК.

Законность вылова оставшихся 57 процентов находится под вопросом, его изучают специалисты. По словам чиновника, после завершения анализа Росрыболовство вместе с правоохранительными органами начнет наводить на рынке порядок.

Шестаков предупредил, что после завершения этого процесса ведомство может заинтересоваться поставками лососевой продукции. Актуальным вопрос становится в том числе из-за того, что в следующем году ожидается засилье нелегальной рыбной продукции на отечественном рынке, так что надо сразу начинать работу по ее легализации.

При этом глава Росрыболовства уточнил, что речь идет только об организованной торговле, на рынках проводить рейды и изымать нелегально выловленные товары можно хоть каждый день.

В сентябре сообщалось, что аукцион по распределению квот на вылов 150 тонн краба в год в течение 15 лет на Дальнем Востоке завершился победой компании «Восход», которой владеет Никита Кожемяко, сын губернатора Приморского края Олега Кожемяко.