СКР возбудил дело по факту убийства 23-летней девушки в московской квартире

СК возбудил дело после обнаружения тела 23-летней девушки со следами насильственной смерти

Следователи возбудили дело после обнаружения тела 23-летней девушки со следами насильственной смерти на юге Москвы. Об этом в среду, 28 декабря, «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления личности нападавшего.

По данным ведомства, погибшую нашел в квартире дома на Затонной улице отец. На ее теле не менее четырех колото-резаных ранений.

Ранее стало известно, что к расправе над девушкой считают причастным ее бывшего мужа. С ним потерпевшая училась в Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина, работала лаборантом в одной компании, однако накануне смерти решила развестись. Сразу после этого она перестала выходить на связь с родными.