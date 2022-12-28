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19:36, 28 декабря 2022Силовые структуры

СКР возбудил дело по факту убийства 23-летней девушки в московской квартире

СК возбудил дело после обнаружения тела 23-летней девушки со следами насильственной смерти

Фото: Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве

Следователи возбудили дело после обнаружения тела 23-летней девушки со следами насильственной смерти на юге Москвы. Об этом в среду, 28 декабря, «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления личности нападавшего.

По данным ведомства, погибшую нашел в квартире дома на Затонной улице отец. На ее теле не менее четырех колото-резаных ранений.

Ранее стало известно, что к расправе над девушкой считают причастным ее бывшего мужа. С ним потерпевшая училась в Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина, работала лаборантом в одной компании, однако накануне смерти решила развестись. Сразу после этого она перестала выходить на связь с родными.

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Екатерина Власова
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