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18:31, 28 декабря 2022Силовые структуры

Стали известны подробности об убийстве россиянки на юге Москвы

«112»: предполагаемый убийца девушки на юге Москвы улетел в Турцию

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Предполагаемый убийца 23-летней девушки на юге Москвы улетел в Турцию. Подробности стали известны Telegram-каналу «112».

По данным канала, к расправе над девушкой считают причастным ее бывшего мужа. С ним потерпевшая училась в Академии ветеринарной медицины и биотехнологий имени К. И. Скрябина, работала лаборантом в одной компании. Сразу после развода россиянка перестала выходить на связь с родными. Тело со множеством ножевых ранений обнаружил ее отец, который приехал проведать дочь. Криминалисты обнаружили в квартире наркотики.

Друзья назвали бывшего супруга убитой спокойным и замкнутым человеком, а также отметили, что он принимал антидепрессанты. Молодой человек объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области мужчина застрелил из ревности жену, воспитывавшую четверых детей.

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Илона Палей
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