Россиянин застрелил воспитывающую четверых детей жену из-за ревности

В Иркутской области мужчина застрелил из-за ревности жену, воспитывающую четверых детей

В Иркутской области 24-летний местный житель убил жену из ружья, оставив четверых детей сиротами. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным следствия, между супругами произошел конфликт на почве ревности, в результате которого мужчина выстрелил жене в голову. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте. Мужчина попытался покончить с собой, однако выжил и был госпитализирован. В полицию обратилась мать стрелявшего. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело. Семья воспитывала четверых детей.

Ранее сообщалось, что под Калининградом отца осудили за нападение с топором на беременную жену и угрозы дочери.