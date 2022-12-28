Глава МИД России Лавров не нашел логики в суждениях Байдена о третьей мировой войне

Заявления президента США Джо Байдена об украинском конфликте нелогичные и противоречивые. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Министр не нашел логики в суждениях Байдена, который не раз говорил о необходимости победы Украины в конфликте с Россией для предотвращения третьей мировой войны. «Совсем недавно он это произнес. Я не очень понимаю, как логика здесь присутствует, потому что он же говорит, что мы не будем напрямую сражаться с Россией, иначе это будет третья мировая война. И через какое-то время сказал, что для того, чтобы ее избежать, надо, чтобы Украина победила», — указал глава российского дипведомства.

Ранее Лавров заявил, что Россия получила от США официальное сообщение по дипломатическим каналам об отсутствии у Вашингтона намерений воевать с Москвой напрямую, а также отправлять своих военных специалистов для работы с переданными Украине зенитными комплексами Patriot. Также глава МИД уточнил, что по данным США Patriot будет вводиться в действие в течение нескольких месяцев, пока украинские военнослужащие не освоят эту технологию.