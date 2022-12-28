МИД России выразил протест Литве и принял ответные действия

МИД России выразил протест Вильнюсу и объявил литовского дипломата персоной нон-грата

Москва выразила протест Вильнюсу из-за необоснованной высылки сотрудника посольства России в республике. Об этом сказано в Telegram-канале МИД России.

В заявлении ведомства говорится, что в качестве ответного действия один из дипломатов литовского посольства объявлен персоной нон-грата. Уточняется, что он должен покинуть Россию в течение пяти дней.

Ранее российское посольство в Литве прокомментировало снос крупнейшего мемориала советским воинам. По словам сотрудников посольства, демонтаж мемориала стал кульминацией «проводимой литовскими властями остервенелой линии на уничтожение памяти о подвиге героев, ценой своей жизни освободивших Литву и Европу от нацизма».