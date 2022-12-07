Посольство России в Литве прокомментировало снос крупнейшего воинского мемориала

Посольство России в Литве назвало варварским глумлением снос мемориала советским солдатам

Снос мемориала павшим в Великой Отечественной войне советским солдатам — акт варварского глумления, вызывающий чувство презрения и возмущения. Так посольство России в Литве прокомментировало в Telegram начало демонтажа памятника на Антакальнисском кладбище Вильнюса.

По словам дипломатов, снос стел мемориала — «кульминация проводимой литовскими властями остервенелой линии на уничтожение памяти о подвиге героев, ценой своей жизни освободивших Литву и Европу от нацизма».

Таким образом, «функционеры-временщики» в литовской правящей элите пытаются избавиться от любого напоминания о тех, кому нынешние поколения литовцев обязаны своим существованием, заявили в посольстве.

В дипмиссии также указали на пренебрежение Вильнюсом точки зрения ООН относительно сноса памятника и призвали международные организации дать оценку происходящему.

22 ноября мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс анонсировал снос мемориала на Антакальнисском кладбище несмотря на то, что ООН взяла памятник под защиту и настаивает на расследовании.

6 декабря в Вильнюсе приступили к демонтажу монумента, мероприятие обойдется литовской казне примерно в 50 тысяч евро.