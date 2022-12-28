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08:30, 28 декабря 2022Забота о себе

Психологи назвали правила примирительного секса

Психологи Готтман заявили, что секс после ссоры должен сопровождаться словами примирения

Фото: Becca Tapert / Unsplash

Секс после ссоры должен сопровождаться словами примирения, заявили супруги-психологи Джон и Джули Готтман. В выпуске подкаста сайта mindbodygreen они назвали основные правила примирительного секса.

По словам Джули Готтман, люди, стремящиеся забыть ссору в объятиях партнера, на самом деле нуждаются в формах взаимодействия, не относящихся к сексу. Она посоветовала использовать другие способы показать партнеру, что он дорог: например, можно сказать об этом напрямую или использовать несексуализированные касания.

После примирительного секса Джон Готтман посоветовал пообниматься. Он привел в пример исследование, показавшее, что 96 процентов пар, в которых не принято обниматься, жалуются на неудовлетворительную сексуальную жизнь.

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Александра Лисица
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