В России задумались о расширении списка IT-специальностей с отсрочкой от призыва

Глава Минцифры Шадаев заявил о возможном расширении списка IT-специальностей для отсрочки

Минцифры проработает вопрос о включении дополнительных IT-специальностей в список на отсрочку от несения срочной службы в армии. О том, что в России задумались о расширении этого списка, заявил глава ведомства Максут Шадаев, передает ТАСС.

«В рамках работы по списку специальностей по частичной мобилизации мы поняли, что есть ряд специальностей технических, по которым надо ставить вопрос о дополнительном их включении в постановление правительства (о включении в список на отсрочку от несения срочной службы — прим. «Ленты. ру»). Будем это делать», — сообщил глава Минцифры.

Министр напомнил, что, по постановлению правительства, на сегодняшний день в списке находится 75 специальностей.

В ноябре в Минцифры анонсировали создание дополнительного списка для Минобороны на отсрочку от службы в рамках осеннего призыва. В министерстве напомнили, что прием заявок на отсрочку от армии для IT-специалистов, подпадающих под осенний призыв, был завершен. Но в связи с большим количеством запросов от IT-компаний с просьбой предоставить отсрочку сотрудникам, которые соответствуют критериям, в Минцифры приступили к формированию дополнительного списка.

Осенний призыв в России начался 1 ноября. Его старт был перенесен на месяц, чтобы военные комиссариаты успели завершить работу по частичной мобилизации. Предполагается, что на срочную службу призовут 120 тысяч солдат, их не будут направлять в зону спецоперации.