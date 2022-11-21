Минцифры создаст дополнительный список на отсрочку от призыва

Минцифры России включит IT-специалистов в дополнительный список на отсрочку от призыва

В Минцифры анонсировали создание дополнительного списка для Минобороны на отсрочку от службы в рамках осеннего призыва. В него включат IT-специалистов, сообщают в Telegram-канале ведомства.

В министерстве напомнили, что прием заявок на отсрочку от армии для IT-специалистов, попадающих под осенний призыв, был завершен.

«Несмотря на это, мы продолжаем получать большое количество запросов от IT-компаний с просьбой предоставить отсрочку сотрудникам, которые соответствуют критериям», — отметили в ведомстве.

По этой причине формируется дополнительный список для Минобороны, за которым остается окончательное решение по отсрочке, подчеркнуло Минцифры.

В России 1 ноября начался осенний призыв — его старт сдвинули на месяц, чтобы военные комиссариаты успели завершить работу по частичной мобилизации. Предполагается, что на срочную службу призовут 120 тысяч солдат, их не будут направлять в зону СВО.