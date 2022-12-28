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09:21, 28 декабря 2022Бывший СССР

Запад уличили в использовании Украины для кибернаработок

Замглавы МИД заявил, что Украина стала плацдармом Запада для кибернаработок против России

Фото: Shutterstock

Запад использует Украину как площадку для кибернаработок. В этом уличил западные страны замглавы МИД России Олег Сыромолотов, его слова передает РИА Новости.

«Подавляющее большинство кибератак в отношении России проводятся с территории государств НАТО, Европейского союза (ЕС), а также Украины. Эта страна превратилась в плацдарм Запада для проведения наступательных операций и испытания кибернаработок», — заявил он.

Замглавы ведомства привел показательный пример, согласно которому после нейтрализации украинских колл-центров на фоне военного конфликта количество мошеннических звонков гражданам России стало меньше в пять раз.

Ранее британские власти направили Киеву помощь кибершпионов. В частности, помощь оказана рамках ранее сверхсекретной «Киберпрограммы для Украины», на которую выделили около шести миллионов фунтов стерлингов.

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Алевтина Запольская
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