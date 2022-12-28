Историк моды Александр Васильев заявил, что отметить Новый год с близкими можно в свитере

Российский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев назвал подходящие наряды для встречи Нового года. Размышлениями на эту тему он поделился с изданием StarHit.

В интервью Васильев рассказал журналистам, что для ужина в компании близких людей можно надеть свитер. В то же время, если хочется добавить праздничного настроения, не стоит отказываться от одежды с пайетками, блестками, перьями и бахромой, считает эксперт. Вдобавок он посоветовал дополнить образ сияющим макияжем. «В первую очередь вы одеваетесь для себя, и важно, чтобы вы чувствовали себя на высоте», — сказал он.

«Несмотря на то что Новый год именно черного кролика, совершенно не обязательно надевать вещи этого цвета, особенно если вы не верите в приметы», — заявил Васильев. При этом он отметил, что наряд в черной гамме станет беспроигрышным вариантом, если добавить к нему аксессуары белого цвета. Кроме того, специалист посоветовал присмотреться к одежде, выполненной из бархатной ткани, бордовых, красных, синих и фиолетовых оттенков. Тем читателям, которые хотят встретить Новый год в спокойствии, эксперт порекомендовал обратить внимание на светлые тона серого и розового.

В заключение Васильев предложил дополнить наряды бриллиантами или сверкающей бижутерией, например длинными или объемными серьгами.

Ранее Александр Васильев назвал одежду, в которой не стоит встречать Новый год дома. В первую очередь он заявил о необходимости продумать образ заранее и отказаться от спортивных костюмов, треников или халатов. Домашние тапочки, шорты и футболки, по словам эксперта, также не предназначены для новогодней ночи.