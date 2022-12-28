Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:43, 28 декабря 2022Ценности

Александр Васильев назвал подходящие наряды для встречи Нового года

Историк моды Александр Васильев заявил, что отметить Новый год с близкими можно в свитере

Фото: Саша Савельева / ТАСС

Российский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев назвал подходящие наряды для встречи Нового года. Размышлениями на эту тему он поделился с изданием StarHit.

В интервью Васильев рассказал журналистам, что для ужина в компании близких людей можно надеть свитер. В то же время, если хочется добавить праздничного настроения, не стоит отказываться от одежды с пайетками, блестками, перьями и бахромой, считает эксперт. Вдобавок он посоветовал дополнить образ сияющим макияжем. «В первую очередь вы одеваетесь для себя, и важно, чтобы вы чувствовали себя на высоте», — сказал он.

Материалы по теме:
«Чем раньше уйдет, тем лучше» Как один дизайнер сделал Gucci любимым брендом зумеров и почему от него решили избавиться?
«Чем раньше уйдет, тем лучше»Как один дизайнер сделал Gucci любимым брендом зумеров и почему от него решили избавиться?
9 декабря 2022
Сотни людей обеспечивают россиян одеждой ушедших из России брендов. Кто они и как обманывают покупателей?
Сотни людей обеспечивают россиян одеждой ушедших из России брендов.Кто они и как обманывают покупателей?
24 декабря 2022

«Несмотря на то что Новый год именно черного кролика, совершенно не обязательно надевать вещи этого цвета, особенно если вы не верите в приметы», — заявил Васильев. При этом он отметил, что наряд в черной гамме станет беспроигрышным вариантом, если добавить к нему аксессуары белого цвета. Кроме того, специалист посоветовал присмотреться к одежде, выполненной из бархатной ткани, бордовых, красных, синих и фиолетовых оттенков. Тем читателям, которые хотят встретить Новый год в спокойствии, эксперт порекомендовал обратить внимание на светлые тона серого и розового.

В заключение Васильев предложил дополнить наряды бриллиантами или сверкающей бижутерией, например длинными или объемными серьгами.

Ранее Александр Васильев назвал одежду, в которой не стоит встречать Новый год дома. В первую очередь он заявил о необходимости продумать образ заранее и отказаться от спортивных костюмов, треников или халатов. Домашние тапочки, шорты и футболки, по словам эксперта, также не предназначены для новогодней ночи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Медведев высказался о ненавидящих свою страну предателях
Российская школьница с вейпом умерла в подъезде с шедшей изо рта пеной
Япония решила вернуться к поставкам нефти из России впервые с мая
Экономист спрогнозировал курс валют в январе
Цены на нефть перешли к падению
Водонаева надела шапку Бэтмена и спустилась в метро
Эколог перечислила самые вредные бытовые отходы
На Украине начали сносить памятник Екатерине Второй
Domino's Pizza задумался о продаже бизнеса в России
Предложение использовать подержанные детали в ремонте авто оценили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.