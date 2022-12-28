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16:19, 28 декабря 2022Россия

Путин объяснил отмену своей поездки в Псковскую область

Президент Путин запустил производство на заводе «Титан-Полимер» в Псковской области онлайн

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин объяснил, что не смог прилететь из Санкт-Петербурга в Псковскую область из-за погодных условий. Об этом пишет ТАСС.

По словам главы государства, запуск завода «Титан-Полимер» в Псковской области должен был пройти в очном формате. «К сожалению, из Питера не долететь из-за погоды. Поработаем тогда в привычной уже для нас онлайн-форме», — подчеркнул президент.

27 декабря сообщалось, что глава государства совершит рабочую поездку в Псковскую область. Предполагалось, что он встретится с губернатором региона Михаилом Ведерниковым и посетит завод «Титан-Полимер».

23 декабря президент России Владимир Путин был с рабочей поездкой в Туле. Там он проводил совещание по обеспечению Вооруженных сил страны и общался с главой Тульской области Алексеем Дюминым.

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Сергей Истомин
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