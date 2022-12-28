В российском регионе неизвестный выстрелил в водителя автобуса на остановке

В Петербурге неизвестный выстрелил в водителя автобуса, не получив ответа на вопрос

В Санкт-Петербурге неизвестный выстрелил в водителя автобуса из предмета, похожего на пистолет. Об этом в среду, 28 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, утром на остановку на Старо-Петергофском проспекте подъехал автобус, следовавший по маршруту № 2 Проспект Маршала Жукова-Станция метро «Адмиралтейская». Потенциальный пассажир пытался узнать у водителя какую-то информацию, но не получил ответа на вопрос. Тогда россиянин достал, предположительно, газовый пистолет и выстрелил в потерпевшего.

По факту произошедшего проводится проверка. Нападавшего ищут.

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