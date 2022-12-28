Лучший молодой футболист России сменил клуб

Футболист сборной России Сергей Пиняев перешел из «Крыльев Советов» в «Локомотив»

Полузащитник сборной России по футболу Сергей Пиняев перешел из самарских «Крыльев Советов» в московский «Локомотив». Об этом сообщается на сайте «железнодорожников».

Контракт 18-летнего футболиста с командой рассчитан на четыре года. Он будет выступать под 19-м номером. Вместе с Пиняевым в «Локомотив» ушел нападающий Максим Глушенков.

1 декабря Пиняев стал победителем премии «Первая пятерка». Приз вручается лучшему молодому игроку Российской премьер-лиги по итогам года.

Пиняев — воспитанник академии «Чертаново». Он также тренировался в академии «Локомотива» и ездил в Англию, где стажировался в «Манчестер Юнайтед». Летом 2021 года хавбек перешел в «Крылья Советов». Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 3,5 миллиона евро.