Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Трактор
3:2
Перерыв
live
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Осер
Сегодня
19:00 (Мск)
Монако
Франция - Лига 1|16-й тур
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лидс Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|17-й тур
ПСЖ
Сегодня
23:00 (Мск)
Страсбург
Франция - Лига 1|16-й тур
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ - регулярный чемпионат
18:20, 28 декабря 2022Спорт

Лучший молодой футболист России сменил клуб

Футболист сборной России Сергей Пиняев перешел из «Крыльев Советов» в «Локомотив»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Полузащитник сборной России по футболу Сергей Пиняев перешел из самарских «Крыльев Советов» в московский «Локомотив». Об этом сообщается на сайте «железнодорожников».

Контракт 18-летнего футболиста с командой рассчитан на четыре года. Он будет выступать под 19-м номером. Вместе с Пиняевым в «Локомотив» ушел нападающий Максим Глушенков.

1 декабря Пиняев стал победителем премии «Первая пятерка». Приз вручается лучшему молодому игроку Российской премьер-лиги по итогам года.

Пиняев — воспитанник академии «Чертаново». Он также тренировался в академии «Локомотива» и ездил в Англию, где стажировался в «Манчестер Юнайтед». Летом 2021 года хавбек перешел в «Крылья Советов». Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 3,5 миллиона евро.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Устроивший стрельбу в пермском вузе Тимур Бекмансуров получил пожизненный срок
В России задумались о расширении списка IT-специальностей с отсрочкой от призыва
Названы города России с сильно подешевевшей арендой жилья
Лучший молодой футболист России сменил клуб
Зеленский заявил о помощи Западу «найти себя»
Стилист назвала безвкусицей пять видов любимых туфель россиянок
Открывший доску в свою честь российский депутат наградил себя почетным знаком
Игру Кодзимы случайно раздали бесплатно
Президент Грузии уклонилась от ответа на вопрос о помиловании Саакашвили
В США оценили попытки военной помощи Киеву
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.