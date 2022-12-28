Пресс-секретарь Песков сообщил об отмене поездки Путина в Псковскую область из-за погоды

Президент России Владимир Путин отменил поездку в Псковскую область из-за нелетных условий. Об этом заявил в среду, 28 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь отметил, что глава государства намеревался отправиться в Псков из Санкт-Петербурга. «Он проведет в режиме видеоконференции из Петербурга мероприятие, в ходе которого состоится запуск завода "Титан-Полимер"», — пояснил представитель Кремля.

27 декабря сообщалось, что Путин совершит рабочую поездку в Псковскую область. Предполагалось, что он встретится с губернатором региона Михаилом Ведерниковым.

Помимо этого Путин планировал посетить завод «Титан-Полимер».

23 декабря президент России был с рабочей поездкой в Туле. Там он проводил совещание по обеспечению Вооруженных сил страны и общался с главой Тульской области Алексеем Дюминым.