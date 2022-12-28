Генерал ФСБ назвал возможные цели ликвидированных под Брянском диверсантов

Генерал ФСБ Зданович: диверсанты под Брянском могли нацелиться на важный военный объект

Начало событий в новости ФСБ ликвидировала на границе четырех диверсантов с Украины

Украинским диверсантам, ликвидированным при попытке попасть в Брянскую область, могли поручить уничтожить важный военный объект или объект критической инфраструктуры. Возможные цели преступников назвал генерал-лейтенант ФСБ в отставке Александр Зданович в беседе с RT.

26 декабря ФСБ сообщила о ликвидации на границе четырех диверсантов, вооруженных немецкими пистолетами-пулеметами SIG Sauer и четырьмя самодельными взрывными устройствами мощностью примерно 40 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Как отметил Зданович, такое количество взрывчатки могли использовать, чтобы заминировать дороги и мосты, по которым продвигается боевая техника. «Судя по всему, это были не простые подразделения армейского спецназа, скорее всего, это ССО (силы специальных операций — прим. «Ленты.ру»»), — указал он.

В конце ноября ФСБ предотвратила диверсии на энергетических и военных объектах Воронежской области. Силовики попытались захватить главаря и двух его сообщников в момент извлечения ими диверсионных средств из тайника. Подозреваемые оказали сопротивление и были ликвидированы спецназом ФСБ.