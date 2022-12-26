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14:22, 26 декабря 2022Силовые структуры

ФСБ ликвидировала на границе четырех диверсантов с Украины

ФСБ России заявила о ликвидации четверых украинских диверсантов в Брянской области

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ ликвидировали на границе диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) с Украины, пытавшуюся проникнуть на территорию Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По данным спецслужбы, были уничтожены четыре диверсанта, вооруженные немецкими пистолетами-пулеметами SIG Sauer и четырьмя самодельными взрывными устройствами мощностью примерно 40 килограммов в тротиловом эквиваленте. Уточняется, что боестолкновение между российскими пограничниками и членами ДРГ произошло 25 декабря.

Также у диверсантов были найдены приборы связи и навигации. По предварительным данным, они планировали устроить теракты и диверсии под Брянском.

23 ноября сообщалось, что ФСБ показала на видео ликвидированных в Воронежской области диверсантов.

Елизавета Новикова
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