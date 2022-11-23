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17:44, 23 ноября 2022Силовые структуры

ФСБ показала на видео ликвидированных в Воронежской области диверсантов

ФСБ показала на видео оружие ликвидированных в Воронежской области диверсантов

ФСБ показала оперативное видео с ликвидированными в Воронежской области диверсантами, готовившими теракты на военных и энергетических объектах региона. Ролик в среду, 23 ноября, публикует РИА Новости.

На кадрах видны подозреваемые, передвигающиеся по городу. У одного из них неизвестный черный предмет, другой идет с пакетом продуктов. Далее демонстрируются сотрудники спецназа ФСБ и ликвидированные боевики, возле них — два готовых к применению самодельных взрывных устройства и компоненты для их изготовления, холодное и огнестрельное оружие, а также средства конспиративной связи.

Ранее 23 ноября ФСБ сообщила о предотвращении диверсий на энергетических и военных объектах Воронежской области.

Владимир Седов
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