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11:00, 28 декабря 2022Силовые структуры

Убившего женщину и двоих детей россиянина приговорили к пожизненному заключению

В Екатеринбурге суд приговорил к пожизненному заключению убийцу женщины и двух ее детей
СюжетПожар в Белгороде

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Свердловский областной суд признал местного жителя Виталия Насртдинова виновным в убийстве женщины и двух детей и приговорил его к пожизненному заключению. Об этом в среду, 28 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Следствие и суд установили, что 22 сентября 2021 года ранее осужденный Насртдинов нарушил запрет на выход ночью из своего дома. В состоянии алкогольного опьянения он отправился к знакомой, где в ходе ссоры избил и задушил ее. Думая, что женщина умерла, россиянин зарезал с особой жестокостью двух ее малолетних сыновей. А позже, обнаружив потерпевшую живой, изнасиловал ее и не менее восьми раз ударил ножом. Перед уходом Насртдинов похитил украшения и телефон женщины на сумму более 57 тысяч рублей. Чтобы скрыть следы преступления, фигурант устроил пожар.

Ранее сообщалось, что в Белгороде мать из-за ссоры с родственниками задушила детей ремнем и покончила с собой.

Илона Палей
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