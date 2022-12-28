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13:21, 28 декабря 2022Россия

В Кремле прокомментировали пост Медведева о «предателях»

Песков назвал проявлением гражданской позиции пост Медведева о «предателях»

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Высказывание заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева о «предателях», покинувших страну, является проявлением гражданской позиции. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Естественно, те, кто нарушает наши законы, они должны нести за это ответственность. Вы знаете, что сейчас в целом достаточно эмоциональный момент и, конечно, очень многие проявляют свою гражданскую позицию, в том числе и Дмитрий Анатольевич», — заявил Песков, отметив, что в посте политика идет речь о нарушителях российского законодательства.

28 декабря Медведев опубликовал пост в своем Telegram-канале, где назвал «предателями» тех, кто ненавидит свою страну и «призывает к ее поражению и гибели», подчеркнув, что эти люди должны рассматриваться как враги общества и государства. Медведев заявил, что таких лиц «следует отрезать» от возможностей возвращения в Россию, а также от всех источников дохода в стране.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал отменить преференции для покинувших страну россиян и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Он уточнил, что уехавшие из страны не только продолжают удаленно работать в российских компаниях, но и пользуются всеми льготами, которые им предоставляют в соответствии с законодательством.

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Варвара Родикова
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