Азербайджан объяснил вручение ноты протеста Франции

МИД Азербайджана вручил ноту протеста Парижу из-за враждебных призывов парламента Франции

В МИД Азербайджана объяснили, по какому поводу Баку вручил ноту протеста Парижу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что враждебные антиазербайджанские призывы в парламенте Франции стали поводом для протеста.

Ранее Армения заявила о важности участия Франции в переговорах с Азербайджаном. При этом азербайджанские власти отказались от посредничества Франции.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал главу Франции Эммануэля Макрона. По его словам, Париж предъявляет необоснованные обвинения в адрес Баку.