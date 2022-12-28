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16:58, 28 декабря 2022Бывший СССР

Азербайджан объяснил вручение ноты протеста Франции

МИД Азербайджана вручил ноту протеста Парижу из-за враждебных призывов парламента Франции

Фото: Arne Dedert / DPA / Globallookpress.com

В МИД Азербайджана объяснили, по какому поводу Баку вручил ноту протеста Парижу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что враждебные антиазербайджанские призывы в парламенте Франции стали поводом для протеста.

Ранее Армения заявила о важности участия Франции в переговорах с Азербайджаном. При этом азербайджанские власти отказались от посредничества Франции.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал главу Франции Эммануэля Макрона. По его словам, Париж предъявляет необоснованные обвинения в адрес Баку.

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Алевтина Запольская
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