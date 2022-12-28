Эмили Ратаковски и бывший бойфренд Ким Кардашьян расстались

Page Six: модель Эмили Ратаковски и комик Пит Дэвидсон расстались и остались друзьями

Модель Эмили Ратаковски и бывший бойфренд телезвезды Ким Кардашьян, комик Пит Дэвидсон, расстались. Об этом сообщает издание Page Six.

По словам анонимного источника, пожелавшего остаться анонимным, знаменитости решили остаться друзьями. «Их интрижка переместилась в зону друзей, и их обоих это устраивает», — рассказал инсайдер.

Известно, что недавно Дэвидсон был замечен несколько раз с коллегой по фильму «Тела, тела, тела» актрисой Чейзом Суи Уондерсом, а Ратаковски с художником Джеком Гриром. Кроме того, в новом выпуске подкаста High Low манекенщица призналась, что зарегистрировалась в приложении для знакомств.

В ноябре стало известно о романе Ратаковски и Дэвидсона. Один из интернет-пользователей утверждал, что видел знаменитостей вместе. Позже в сети появились кадры, которые подтвердили близкие отношения звезд.

Летом 2022 года Эмили Ратаковски развелась с режиссером Себастьяном Бер-Макклардом из-за его измен. Они прожили в браке четыре года. В 2021-м родился сын Сильвестр Аполло.