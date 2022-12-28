Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:37, 28 декабря 2022Ценности

Эмили Ратаковски и бывший бойфренд Ким Кардашьян расстались

Page Six: модель Эмили Ратаковски и комик Пит Дэвидсон расстались и остались друзьями

Фото: Jamie Squire / Getty Images

Модель Эмили Ратаковски и бывший бойфренд телезвезды Ким Кардашьян, комик Пит Дэвидсон, расстались. Об этом сообщает издание Page Six.

По словам анонимного источника, пожелавшего остаться анонимным, знаменитости решили остаться друзьями. «Их интрижка переместилась в зону друзей, и их обоих это устраивает», — рассказал инсайдер.

Известно, что недавно Дэвидсон был замечен несколько раз с коллегой по фильму «Тела, тела, тела» актрисой Чейзом Суи Уондерсом, а Ратаковски с художником Джеком Гриром. Кроме того, в новом выпуске подкаста High Low манекенщица призналась, что зарегистрировалась в приложении для знакомств.

В ноябре стало известно о романе Ратаковски и Дэвидсона. Один из интернет-пользователей утверждал, что видел знаменитостей вместе. Позже в сети появились кадры, которые подтвердили близкие отношения звезд.

Летом 2022 года Эмили Ратаковски развелась с режиссером Себастьяном Бер-Макклардом из-за его измен. Они прожили в браке четыре года. В 2021-м родился сын Сильвестр Аполло.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Захарова высказалась о призывах Киева исключить Россию из ООН
Восемь россиян пострадали при столкновении маршрутки с трамваем
Козловский отсудил 682 миллиона рублей у онлайн-кинотеатра
В Эстонии призвали находящихся в стране украинцев учить эстонский
Депутат Европарламента заявил о незаконности конфискации российских активов
Цены на подержанные автомобили в России в 2022 году выросли на треть
Суд огласит приговор устроившему стрельбу в пермском вузе Бекмансурову
Россия задумала отказаться от идеи создания совместного с Китаем самолета
Семьи российских мобилизованных получат квоту на заморозку сперматозоидов
В Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.